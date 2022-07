Ordinanza per i parcheggi a Seregno: per tutto agosto, “zona disco orario senza custodia”

Per chi resta a Seregno durante il mese di agosto parcheggiare sarà più comodo. Considerata la scarsa intensità del traffico veicolare prevista, con ordinanza del sindaco di giovedì 28 luglio è stata disposta la sospensione della “zona disco orario senza custodia” per tutto il mese e su tutto il territorio comunale. Rimangono comunque in vigore i divieti di sosta per favorire la pulizia delle strade, che devono essere rispettati secondo gli orari indicati dalla segnaletica stradale. Restano anche regolarmente in vigore le aree di sosta a pagamento