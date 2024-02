Opportunità di business in Vietnam e Asia, incontro alla sede Confimi di Monza

Confimi Industria Monza e Brianza il 12 febbraio ha ospitato presso la propria sede di via Locarno 1, a Monza, un incontro organizzato in collaborazione con RsA Asia Tax Advisors e con il patrocinio dell’Ambasciata del Vietnam in Italia e di Asia Economic Cultural Council.

Focus dell’appuntamento è stato quello di presentare una panoramica delle opportunità di business presenti in Vietnam e Asia.

Incontro alla sede Confimi di Monza con videomessaggio dell’ambasciatore

L’incontro ospitato dalla associazione datoriale territoriale rappresentativa delle imprese produttive del territorio e facente parte del circuito nazionale Confimi Industria, ha visto la partecipazione di soci, ospiti e personalità istituzionali ed è stato introdotto da un videomessaggio dell’Ambasciatore del Vietnam in Italia, Duonh Hai Hung.