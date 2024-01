Operazione Mato Grosso in Brianza: raccolta e rivendita di abiti e oggetti fino al 5 gennaio

Raccoglieranno oggetti e abiti, li selezioneranno, li rivenderanno e con il ricavato finanzieranno le loro missioni in Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile. Protagonisti dell’iniziativa saranno gli oltre cento giovani dell’Operazione Mato Grosso provenienti da diverse regioni che dal 2 al 5 gennaio parteciperanno al campo di lavoro organizzato a Usmate Velate: da lì si divideranno e batteranno un territorio molto più esteso.

Operazione Mato Grosso: punti di raccolta dove consegnare il materiale

Busseranno alle porte delle abitazioni di Arcore, Brugherio, Villasanta, Sovico e Casatenovo per ritirare tutto quello che potrà avere una “Nuova vita”, come hanno ribattezzato il progetto. Chiunque, inoltre, potrà consegnare il materiale nei punti di raccolta attivi il 2 e 3 gennaio in piazza Europa a Villasanta, il 3 all’oratorio di Bernate in piazza Papa Luciani ad Arcore, il 3 e 4 al centro sportivo Cremonesi di via XXV Aprile a Brugherio, il 4 e 5 in piazza Fretta a Sovico e in Villa Facchi, in via Puecher, a Casatenovo.

Operazione Mato Grosso, da Usmate Velate i volontari busseranno alle porte di Arcore, Brugherio, Villasanta e Sovico

Tutti potranno collaborare non solo donando abiti e oggetti in buono stato che, magari, sono destinati a rimanere in armadi e cassetti, ma acquistando gli articoli esposti sulle bancarelle vintage allestite nei giorni della raccolta a Sovico, in piazza Mazzini a Casatenovo e, dalle 10 alle 12, in piazza Pertini ad Arcore.

I volontari raccoglieranno, oltre che vestiti e scarpe per bambini e adulti, sia estivi che invernali, borse, cinture, accessori vari, libri, giocattoli, biancheria, tende, lenzuola, piccoli oggetti, piatti e vasellame mentre non ritireranno mobili e arredi di grandi dimensioni, cuscini, tappeti, ritagli di stoffa e gomitoli. Tutto quanto non sarà esposto sarà portato al “Carretto dell’usato” di Agrate, il mercatino di via Artigianato aperto ogni sabato dalle 9 alle 13 che, in via eccezionale, funzionerà da giovedì 4 a sabato 6 dalle 8.30 alle 12.30. Nel locale da anni tanti gli oggetti trovano nuova vita e consentono ai volontari del Mato Grosso, l’organizzazione fondata nel 1967 da don Ugo De Censi, presente in Brianza con una decina di gruppi, di sostenere le iniziative promosse in America Latina.

Operazione Mato Grosso: la prossima settimana manutenzione di aree verdi

La prossima settimana i partecipanti al campo saranno impegnati anche in altre attività, tra cui la manutenzione di aree verdi, e accoglieranno 7 giovani che hanno trascorso sei mesi in Perù e alcune famiglie che si sono stabilite in missione, di rientro per un breve periodo, che condivideranno le loro esperienze. “Coinvolgeremo nella raccolta diverse città per farci conoscere meglio – spiega Anna, una volontaria – chi è interessato ad approfondire i nostri progetti può invitare uno di noi a pranzo il giorno dell’Epifania”.