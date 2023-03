Onorificenze del presidente Mattarella ai brianzoli Vergani (Novo Millennio) e Fumagalli e Villa (Cascina San Vincenzo)

Si è svolta venerdì 31 marzo in mattinata nel palazzo del Quirinale a Roma, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle onorificenze Ordine al merito della Repubblica italiana. Un evento trasmesso in diretta tv su Rai3 e al quale hanno partecipato anche tre brianzoli, scelti tra i trenta uomini e donne premiati con “motu proprio” dal Presidente della Repubblica per i loro meriti a favore dell’inclusione, del riscatto sociale, della difesa dei diritti dell’infanzia e della tutela della salute.

Giovanni Vergani con il presidente Mattarella (foto Rai3)

Si tratta di Giovanni Vergani, coordinatore del progetto Tiki Taka – Equiliberi di essere della cooperativa Novo Millennio di Monza, e Efrem Fumagalli con Samantha Villa, fondatori dell’associazione Cascina San Vincenzo di Concorezzo, realizzata per aiutare i ragazzi autistico e le loro famiglie.

Mattarella: onorificenze della Repubblica a “eroi del quotidiano”

Onorificenze consegnate a «eroi del quotidiano», come ha ribadito Mattarella, uomini e donne che hanno incarnato al meglio i valori repubblicani al servizio degli altri.

(foto Rai3)

Giovanni Vergani è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, “per la sua attività di coordinatore di iniziative volte a individuare opportunità e percorsi di inclusione per le persone disabili”, come è riportato nel diploma ricevuto dalle mani del Capo dello Stato. Dal 2017, anno della nascita di TikiTaka, sono state oltre una trentina le realtà che hanno collaborato con il progetto per offrire alle persone con disabilità delle occasioni volte a favorire l’autonomia.

(foto Rai 3)

Efrem Fumagalli è presidente dell’associazione Cascina San Vincenzo di Concorezzo. È stato premiato insieme alla moglie Samantha Villa, coordinatrice delle attività del Centro per l’autismo. Entrambi sono stati nominati Ufficiali dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, “per aver fondato un’associazione che riunisce famiglie e che offre servizi e laboratori volti a realizzare percorsi di autonomia per i ragazzi affetti da patologie dello spettro autistico”.

A presentare la cerimonia è stata l’attrice Carolina Crescentini.