Odontoiatria sociale, il sindaco di Desio: «Un gesto concreto, importante farlo conoscere»

Ci sono anche medici desiani nel progetto di Odontoiatria sociale partito sul territorio della Provincia di Monza e Brianza. Da luglio i medici odonotoiatri che hanno aderito all’associazione “Le Comunità della salute” mettono a disposizione le loro cure gratuitamente per i cittadini più fragili. Al progetto hanno già aderito in tutto tredici medici dentisti che curano gratuitamente direttamente nei loro studi persone bisognose che si siano rivolte agli enti preposti: Servizi sociali dei Comuni della Provincia, Caritas, San Vincenzo o altre associazioni caritative che ne conoscano la situazione socio economica e familiare.

Il servizio è coordinato da Auser Brianza che riceve le richieste telefoniche e attiva i medici.

Odontoiatria sociale, il sindaco: «Ci sono dei desiani, auspichiamo che altri vogliano aderire»

“Una iniziativa importante, un gesto concreto di solidarietà per il quale noi sindaci della Provincia dobbiamo essere orgogliosi – ha commentato il sindaco di Desio, Simone Gargiulo – tra i professionisti che si sono messi a disposizione del progetto ci sono anche dei desiani. Ogni odontoiatra, aderendo al progetto, mette a disposizione due interventi al mese per correzione di carie e estrazioni in urgenza. Auspichiamo che altri medici vorranno aderire, ecco perchè ci stiamo impegnando a farlo conoscere sul territorio cittadino”.