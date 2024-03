Nuovo codice della strada, domenica in piazza i dubbi di Fiab Monza in bici

Fiab Monza in bici si unisce alla mobilitazione nazionale contro la revisione del nuovo codice della strada proposta dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. L’appuntamento è per domenica 10 marzo, dalle 10 alle 13, in piazza Cambiaghi.

Nuovo codice della strada, le criticità evidenziate

Qui i volontari dell’associazione si troveranno per incontrare i cittadini e spiegare le tante criticità che – sostengono i manifestanti – «sono contenute in quello che abbiamo ribattezzato “Nuovo codice della strage”. Il nuovo codice limita pesantemente l’autonomia di azione delle amministrazioni comunali, attacca e depotenzia lo ztl, le aree pedonali, controlli elettronici. la sosta regolamentata e la mobilità ciclistica. Tutte misure che ci allontanano dagli obiettivi del Piano sicurezza stradale 2030. Occorre ridisegnare lo spazio pubblico e agevolare le città 30».