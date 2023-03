Nuovi carotaggi a Lesmo per la Tratta C di Pedemontana

Proseguono imperterriti i carotaggi del terreno per la Tratta C di Pedemontana tra Lesmo e Biassono. Dopo le prime rilevazioni a Gerno nei campi di via Galilei, i geologi da mercoledì 22 marzo stanno effettuando degli approfondimenti tra Peregallo e Gerno nelle vicinanze della rotonda della Yamaha e in via Meucci nella zona che porta alle spalle del cimitero locale, che sarà interessato dal passaggio dell’autostrada brianzola. Inoltre altri approfondimenti sono stati eseguiti a Biassono in via Madonna delle Nevi.

Nuovi carotaggi a Lesmo e le firme in Prefettura

Intanto il sindaco Francesco Montorio ha ufficialmente dato incarico all’avvocato Daniele Granara di fare ricorso contro la proroga di pubblica utilità dell’opera approvata da Cal. Settimana scorsa inoltre il comitato Ferma Ecomostro D Breve ha consegnato in prefettura di Monza le 4641 firme contro l’ultima tratta di Pedemontana che dovrebbe collegare Usmate-Velate ad Agrate.