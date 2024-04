Nova Milanese, torna l’appuntamento tradizionale con “Nova pulita”

Educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente, ma non solo. Questo si propone l’iniziativa “Nova pulita”, promossa da oltre venti anni sul territorio di Nova Milanese. Cambia il periodo, passano gli anni, ma l’attenzione all’ambiente non deve mai passare in secondo piano. L’appuntamento per l’edizione 2024 è venerdì 12 aprile. Saranno coinvolte le scuole primarie del territorio di entrambi gli istituti comprensivi “Margherita Hack” e “Giovanni XXIII”. Il ritrovo è alle 9,30 presso le aree verdi assegnati a ciascuna classe. A tutti i partecipanti verranno distribuiti rastrelli, guanti e palette. Dopo un’ora e oltre di pulizia dell’area assegnata, tutti i partecipanti si ritroveranno in villa Brivio per un momento conclusivo e non mancherà la distribuzione di gadget. La mattina ecologica si concluderà con un pic nic nei giardini delle proprie scuole.

“Nova pulita”: la soddisfazione dell’assessore Zappalà

Il manifesto dell’iniziativa

«Anche quest’anno le “grandi pulizie” le facciamo insieme -ha sottolineato l’assessore alla pubblica istruzione Irene Zappalà-. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di partecipare all’iniziativa Nova Pulita 2024 in sinergia, coinvolgendo diverse realtà che operano sul territorio locale, da Gelsia Ambiente, l’operatore che gestisce il servizio di igiene urbana per Nova Milanese, alle associazioni di volontariato e, soprattutto, a tanti ragazzi dei due istituti comprensivi novesi e di due centri per persone con disabilità. Siamo infatti convinti dell’importanza di insegnare la partecipazione attiva al miglioramento della propria città fin da piccoli, ma estendendo l’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità a tutti. Di fronte a casi di inciviltà (purtroppo), è bello che cittadini di ogni età decidano di prendersi cura di uno spazio comune e di farlo insieme. Sono certa che con la prosecuzione di questa esperienza, ormai davvero consolidata negli anni, lo sentiranno un po’ più propria».

“Nova pulita”: tanti i partner in campo

La giornata ecologica coinvolgerà le scuole primarie locali

Oltre a Gelsia Ambiente, alla mattina ecologica parteciperanno i due comitati genitori, l’Associazione Alpini, Cascina Triestina e l’Associazione Nazionale Carabinieri.