Nova Milanese, “La scuola che vorrei”: i vincitori del concorso di disegno per le medie

È Andrea Trotta della classe II E il vincitore del Concorso di disegno indetto dall’Associazione Amici dell’Arte e rivolto alle scuole secondarie di primo grado di Nova Milanese. Oltre cento i disegni realizzati dagli studenti della Giovanni XXIII sotto la guida delle insegnanti di arte e immagine Francesca Di Maio e Arianna Margiotta. Tema proposto: “La scuola che vorrei” interpretata in vario modo: dai classici castelli delle fiabe a uno spazio planetario, un parco pieno di animali.

Concorso Scuole Nova Milanese primo classificato

Nova Milanese, “La scuola che vorrei”: i premiati e la copertina del diario

Secondo posto per Giulia Laudadio, terzo gradino del podio per Resmas Fayet, quarto posto per Davide Ricco e quinto per Giorgia Merlino. Il premio speciale della giuria è andato a Lorenzo Forenza. Segnalati anche i disegni Isabela Beccarisi, Gaia Nizzolo, Rebecca Marchesi, Gioele Nola, Ginevra Spano ed Emma De Gennaro.

Concorso Scuole Nova Milanese per diario

Il disegno di Gaia Nizzolo è stato scelto da una giuria interna alla scuola come copertina della prossima edizione del diario per l’anno scolastico 2024/2025.

Nova Milanese, “La scuola che vorrei”: la soddisfazione degli organizzatori

«Siamo molto soddisfatti della qualità dei disegni presentati», ha sottolineato la presidente dell’Associazione promotrice durante la premiazione in villa Brivio alla quale era presente anche l’assessore alla pubblica istruzione Irene Zappalà.

Alcuni dei disegni realizzati per il concorso sono stati scelti dalle docenti di arte per un progetto condiviso con l’Associazione Culturale Impronte. Dopo essere stato ingranditi e suddivisi in quadrati sono stati trasportati su formelle di ceramica che, una volta assemblate, riproduco i disegni. Completata la decorazione le composizioni saranno assemblate e posizionate a scuola.