Nova Milanese, la rete per l’orientamento scolastico propone una serata per i genitori

Una serata di orientamento, ma per i genitori. Significativo il titolo: “Chi sarà da grande?”. Si sono appena concluse le iscrizioni per il prossimo anno scolastico che la Rete Orientamento dei Comuni di Nova Milanese, Muggiò e Varedo si rimette in moto. Giocando d’anticipo, come ormai avviene da qualche anno, sono gli alunni delle classi seconde della secondaria di primo grado ad essere coinvolte. Giovedì 22 febbraio, sale in cattedra Lucia Todaro, psicologa e psicopedagogista, esperta di formazione e processi della crescita che da alcuni anni collabora con la Rete.

Scuola: Lucia Todaro parla sul tema “Chi sarà da grande?”

Todaro si rivolgerà ai genitori dei ragazzi che dovranno affrontare la difficile scelta della scuola secondaria di secondo grado. “Chi sarà da grande?” è il titolo dell’incontro che sarà ospitato nell’auditorium della scuola Rodari di via Venezia, a partire dalle 21. L’incontro tratterà il tema del difficile ruolo della famiglia nel corso del processo di scelta della scuola superiore di secondo grado. Una serata di riflessione che inaugura il calendario delle molteplici attività del “Progetto Orientamento” della Rete, che si concluderà sabato 13 aprile con il “Salone delle professioni”, vetrina per le scuole superiori del territorio che si presenteranno agli alunni presso l’istituto Giovanni XXIII di Nova Milanese. Il Salone consentirà, inoltre, di poter incontrare professionisti di diversi settori che potranno condividere con i ragazzi e le ragazze i propri percorsi formativi e lavorativi.

Scuola: la composizione della Rete Orientamento

Il salone delle professioni tornerà il 13 aprile

La Rete Orientamento raggruppa sei istituti e unisce le scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Nova Milanese (I.C. Giovanni XXIII e I.C. Margherita Hack), Muggiò (I.C D’Acquisto e I.C Casati) e Varedo (I.C. Bagatti Valsecchi e I.C. Aldo Moro).