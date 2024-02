Nova Milanese: incidente tra tre auto, una finisce contro una recinzione e abbatte un palo

Un’auto finita oltre una recinzione, contro un palo della luce e altre due danneggiate. Una scena alla quale hanno assistito nella mattinata di giovedì 22 febbraio i soccorritori a Nova Milanese, in via Giuseppe Garibaldi. E’ l’esito di un incidente stradale che non ha fortunatamente registrato feriti.

Incidente a Nova Milanese, tre auto coinvolte: nessun ferito

A causa del forte impatto una delle auto, una Mercedes, ha terminato la sua corsa scavalcando un muro di recinzione. Sul posto il 118 ha inviato una ambulanza in codice rosso ma nessuna delle tre persone coinvolte, secondo quanto riporta Areu, um 20enne, un 75enne e una donna di 28 anni, non hanno necessitato di cure. Giunti anche i vigili del fuoco con un’autopompa da Desio e in suo supporto il carro fiamma da Lissone.