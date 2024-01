Nova, il motociclista Marco Cezza: “Datemi una mano per continuare a correre”

Il sogno di Marco affidato al sostegno della gente. Marco Cezza, centauro di Nova Milanese lancia un crowdfunding per poter partecipare al prossimo campionato e lo fa attraverso una lettera sui social. Ventidue anni, Cezza è in pista da nove anni. Una passione, quella per le moto e i motori, ereditata dal padre Paolo, suo meccanico di fiducia, oltre che manager.

“Chi mi conosce lo sa, sono sempre stato sincero e non ho mai nascosto le cose che andavano dette nel mio sport. Ormai sono nove anni che corro nel Campionato Italiano e, arrivato a 22 anni, continuiamo a farlo solo per pura passione per la moto e per le competizioni. Alla mia età ci si aspetterebbe di salire su moto grandi e magari gareggiare per il mondiale, tutto questo però, come ben sapete, ha costi proibitivi per la mia famiglia”.

Nova, il motociclista Marco Cezza lancia un crowdfunding per partecipare al CIV Junior Ohvale

Per quest’anno, però, Marco e Paolo Cezza hanno un sogno: partecipare al CIV Junior Ohvale. “Dopo otto anni e 94 gare nel CNV MotoAsi, vorremmo fare questo salto. Non posso nascondere il fatto che in questi ultimi otto anni io e i miei genitori abbiamo rinunciato a molte cose per risparmiare e permettermi di correre: segno che anche loro ci tengono profondamente a farmi felice”. A incidere sulle spese di partecipazione a un campionato piuttosto che a un altro ci sono anche le trasferte: chiaramente se lontane hanno costi differenti. Nella scorsa stagione Marco Cezza ha trovato il sostegno anche di alcuni sponsor, qualcuno ha riconfermato la presenza, qualcun altro no.

Nova, il motociclista Marco Cezza ha raccontato le due gare su YouTube

La scorsa stagione Marco Cezza ha sempre raccontato ogni sua gara in video che postava sui social oltre che sul suo canale YouTube. “Mi sono ispirato a un noto youtuber – ha spiegato il pilota. L’ho fatto anche per dare un ritorno di immagine a chi mi sosteneva”. Tutti possono contribuire a far realizzare il sogno di Marco e di suo padre Paolo, ognuno può contribuire in vario modo. Si può trovare il link della raccolta sulla sua pagina Fb https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-la-stagione-agonistica-2024)