Nova, arrestato cliente per possesso di droga: bar chiuso per 15 giorni

Polizia di Stato e carabinieri nella mattina di lunedì 22 gennaio hanno eseguito un provvedimento di chiusura per effetto del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza per una durata di 15 giorni, per un bar di Nova Milanese. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal Questore Salvatore Barilaro per motivi di sicurezza pubblica a seguito di un arresto, effettuato dai militari della Stazione Carabinieri di Nova Milanese, il 15 gennaio, nei confronti di un avventore, che sarebbe stato trovato specifica la Questura, con sostanza stupefacente e denaro contante di cui non ha saputo giustificarne il possesso.

Nova, bar chiuso per 15 giorni dal Questore per motivi di sicurezza pubblica

In seguito ad una specifica istruttoria è emerso che il locale sarebbe risultato essere abituale ritrovo anche di persone già note alle Forze dell’ordine. Accertati quindi “rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico”, nonché “l’incolumità delle persone, soprattutto giovanissimi” il Questore ha disposto appunto la sospensione dell’attività con chiusura per 15 giorni.