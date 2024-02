Non si apre la vela della tuta alare, precipita e muore dal Forcellino ad Abbadia Lariana

Grave incidente in montagna, ad Abbadia Lariana, nella mattinata di mercoledì 21 febbraio: una persona è morta lanciandosi dalla parete del Forcellino, in provincia di Lecco. Non si sarebbe aperta la vela della tuta alare.

Non si apre la vela della tuta alare, la segnalazione di un testimone che ha visto l’uomo cadere in avvitamento

La vittima, un uomo, è stata rinvenuta senza vita dopo ricerche di Soccorso alpino, elisoccorso e polizia di Stato. L’allarme era stato lanciato poco dopo le 11.30 da un testimone che aveva segnalato di avere visto una persona lanciarsi e poi ricadere in avvitamento a una quota stimata di 200-300 metri di altezza.

Dalle prime verifiche della dinamica sembrerebbe confermata la non apertura della vela della tuta alare indossata per affrontare il salto.