Nelle farmacie della Brianza corsa alla donazione dei farmaci per chi ha bisogno

Diverse le farmacie della Brianza che hanno aderito alla Giornata di Raccolta del farmaco che ricorre sabato 11 febbraio. L’iniziativa, promossa dal Banco Farmaceutico, con il patrocinio, tra gli altri, di Federfarma, ha preso il via martedì 7 febbraio e proseguirà fino a lunedì 13 febbraio. Una settimana durante la quale sarà possibile per chiunque acquistare un farmaco da banco e donarlo a chi ha bisogno. Una iniziativa importante alla quale i cittadini rispondono sempre con grande generosità.

Banco farmaceutico: i numeri della raccolta di un anno fa

Nella scorsa edizione, sono stati donate 485mila confezioni di medicinali, per un valore superiore a 3 milioni 800mila euro, che hanno consentito di curare 600mila poveri, presi in carico da 1.807 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. Sempre all’edizione del 2022, hanno aderito 4mila 889 farmacie, con 14mila volontari e 17mila farmacisti coinvolti, e i titolari delle farmacie, oltre ad aderire all’iniziativa, hanno donato più di 700mila euro. I medicinali saranno ritirati da una delle oltre 1.800 realtà socio-assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. Da Briosco a Seregno, da Seveso a Besana, passando per Nova Milanese, Desio, Lissone. Tutte le farmacie aderenti all’iniziativa sono sul sito del Banco Farmaceutico, di seguito i centri di raccolta https://www.bancofarmaceutico.org/cosa-facciamo/rfv-in-italia/progetto-recupero-monza-brianza