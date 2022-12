Nel 2023 a Cesano Maderno una mostra dedicata al fotografo Attilio Pozzi

Nel 2023 Cesano Maderno omaggerà il fotografo Attilio Pozzi, morto nel 2019, con una mostra con alcuni dei suoi innumerevoli scatti. E’ stato confermato dall’assessore Morazzi durante l’ultima seduta di consiglio comunale. “Il comune – ha detto l’assessore – ha inoltrato una domanda a Regione Lombardia per sostenere l’iniziativa della mostra con 5 mila euro coinvolgendo i sindaci del territorio. La famiglia ha espresso l’intenzione di donare l’archivio fotografico. La mostra verrà allestita all’Isal nel corso del 2023 con gli scatti più significativi”.

Il sindaco di Cesano Bocca: “Sto tenendo contatti con i primi cittadini vicini”

“I contatti con i sindaci vicini li sto tenendo io personalmente e ne abbiamo parlato recentemente per condividere milioni di scatti è un’impresa – è intervenuto il sindaco Bocca – . La priorità è la digitalizzazione degli scatti per poterla rendere usufruibile alle altre amministrazioni se lo riterranno anche alle altre realtà vicine. La mostra cittadina sarà totalmente a carico nostro per dare il giusto valore ad un’opera fatta ad una grande persona come Attilio Pozzi”.