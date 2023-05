Nasce la Fondazione Mac: per conservare audio e video storici della Chiesa

Nasce la Fondazione MAC – Memorie audiovisive del cattolicesimo. Un progetto che ha preso il via ufficialmente a marzo di quest’anno, nato però nel 2021, da una sollecitazione di papa Francesco. E proprio il pontefice ha inviato un suo messaggio ai membri della Fondazione MAC in occasione della prima plenaria che si è svolta martedì 2 maggio, nelle sale della Biblioteca apostolica vaticana a Roma.

Nasce la Fondazione Mac: presidente il vedanese Dario Edoardo Viganò

«Ho immaginato un percorso che possa presto condurre alla nascita di una istituzione che funzioni da archivio centrale per la conservazione permanente e ordinata secondo i criteri scientifici, dei fondi storici audiovisivi degli organismi della Santa Sede e della Chiesa universale», ha scritto papa Bergoglio nel messaggio letto da monsignor Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario di Santa romana Chiesa e membro del comitato scientifico di MAC.

Nel direttivo anche il vedanese monsignor Dario Edoardo Viganò, presidente della Fondazione. «I nostri punti di forza – spiega – sono la condivisione e l’eccellenza. Già dalla sua costituzione MAC unisce realtà leader nel campo dello studio e conservazione dell’audiovisivo. Cogliamo tutta la forza del digitale e pensiamo di poter attrarre interesse pubblico e privato per avviare progetti che favoriscano un lavoro di rete tra università, enti di ricerca, cineteche, archivi e istituti di conservazione».

Nasce la Fondazione Mac: primi progetti un portale storico e una digital library tematica

Una struttura nata quindi con lo scopo di creare collaborazioni e sinergie tra enti e realtà differenti, destinata alla cura, alla conservazione e ala divulgazione dell’importante patrimonio audiovisivo a disposizione della Chiesa.

Uno dei primi progetti sarà la creazione di un portale storico e una digital library tematica, come spiega Gianluca della Maggiore, direttore del Centro di ricerca Catholicism and audivisual studies dell’Università telematica internazionale UniNettuno, anche lui membro di MAC: «L’idea è di creare un unico punto di accesso on line che consenta la connessione del patrimonio storico audiovisivo del cattolicesimo, oggi disseminato nelle collezioni dei più svariati soggetti conservatori. Sarà un grande archivio digitale e un portale di studi e documentazione a disposizione di tutti».

Nasce la Fondazione Mac: urgenza culturale per tutta la Chiesa

Un progetto ambizioso che risponde a una reale urgenza culturale per tutta la Chiesa. «La recente costituzione apostolica “Praedicate Evangelium” assegna alla Biblioteca apostolica vaticana il compito di raccogliere e conservare un patrimonio ricchissimo di scienza e di arte e di metterlo a disposizione degli studiosi che ricercano la verità – ha aggiunto monsignor Zani – e in questo ambito è da inquadrare anche l’orizzonte di attività della Fondazione».

Significativo l’augurio di papa Francesco: «Accolgo con grande favore la nascita di una fondazione come la vostra. Mi sembra importante che la vostra istituzione proponga una visione e un metodo fondati sulla condivisione del patrimonio e delle più alte competenze e risorse al servizio della trasmissione della memoria audiovisiva del cattolicesimo».