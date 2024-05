Multe da Codice della Strada, ogni monzese nel 2023 ha pagato 28 euro: solo Lodi ha fatto meglio

Alla fine Monza, parlando di multe e sanzioni agli automobilisti e utenti della strada in genere, è tra le città che “tartassano” meno in Lombardia: la matematica dice che ogni monzese, nel 2023, ha contribuito con 28 euro, finiti nella casse comunali, alla voce “proventi da violazioni Codice della Strada”. Solo i lodigiani sono stati “tartassati” meno, 11 euro. In testa ci sono i milanesi, con 108 euro, ma ben distanti sono anche bergamaschi, bresciani e comaschi con oltre 60 euro a testa.

Multe da Codice della Strada: Monza ha incassato 3,4 milioni, in Lombardia è la settima

Cifre che emergono da una semplice divisione: incassi totali rapportati al numero dei residenti. Da qui un’analisi realizzata da Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Il capoluogo brianzolo nel 2023 ha incassato oltre 3,4 milioni di euro in multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada. In testa c’è evidentemente Milano (147 milioni) seguita da Brescia (12,4 milioni), quindi Bergamo (7,5 milioni), Pavia (6,3 milioni), Como (5,4 milioni), Mantova (3,5 milioni). Tutte città con incassi superiori a Monza.

Multe da Codice della Strada, nel pro capite svetta Milano con 108 euro

Sotto i 3,4 milioni monzesi invece Varese (2,8 milioni), Cremona (2,2 milioni) e Lecco (1,7 milioni). Chiudono la classifica i comuni di Sondrio (652mila) e Lodi (490mila). Complessivamente, nel 2023, i comuni capoluogo lombardi hanno incassato oltre 193,7 milioni di euro provenienti da multe stradali.

Ma è analizzando il valore pro capite, calcolato appunto come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti che la “classifica” cambia: al primo posto c’è sì ancora Milano (108 euro a testa) ma sul podio salgono Pavia (90 euro) e Mantova (73 euro). Poi ci sono Como (65 euro), Brescia e Bergamo (entrambe con 63 euro), Lecco e Varese (36 euro), Cremona (32 euro) e Sondrio (31 euro). Chiudono la classifica Monza (28 euro) e Lodi (11 euro).