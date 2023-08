La Lombardia è la prima regione in Italia per multe da infrazione del Codice della Strada, ma Monza si difende. Emerge da una analisi congiunta – di Facile.it e Assicurazione.it – dei rendiconti dei proventi delle violazioni: gli automobilisti monzesi nel 2022 hanno pagato complessivamente 4 milioni di multe, con contravvenzioni in media di 42 euro.

Multe: 4 milioni di euro a Monza nel 2022, Milano prima in Lombardia e in Italia con 151 milioni

Con queste cifre guardano da una distanza di relativa sicurezza Milano, in vetta alla graduatoria con 151 milioni di euro di proventi dalle contravvenzioni (con spesa pro capite di 174 euro), seguita da Brescia (11 milioni, 79 euro), Bergamo (7 milioni, 78 euro) e Pavia (6 milioni, 129 euro).

Multe: 4 milioni di euro a Monza nel 2022, dietro in classifica

Dietro Monza ci sono Mantova (3 milioni, 92 euro), Lecco (2,9 milioni, 84 euro), Varese (2,6 milioni, 43 euro), Como (2,2 milioni, 34 euro), Cremona (1,2 milioni, 22 euro) infine Sondrio (quasi 343mila euro, 23 euro) e Lodi (369mila, 12 euro).