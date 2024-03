Muggiò: scontro tra un autoarticolato e un furgone, uno dei feriti estratto dai vigili del fuoco

Doppio codice giallo con trasporto all’ospedale San Gerardo di Monza per due persone coinvolte in un incidente stradale tra un autoarticolato e un furgone. I due mezzi, per cause in via di ricostruzione da parte della Polizia locale, si sono scontrati frontalmente a Muggiò. Il sinistro è accaduto in via Montegrappa attorno a mezzogiorno.

Scontro tra un autoarticolato e un furgone a Muggiò: due feriti all’ospedale di Monza

Sul posto si sono portati vari mezzi di soccorso, due ambulanze e un’automedica dal 118 e squadre dei vigili del fuoco, un’autopompa dal distaccamento di Desio e un carro fiamma mezzo attrezzato appositamente per incidenti stradali da Lissone. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare uno degli occupanti del furgone, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e hanno provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza dei veicoli e del luogo del sinistro.