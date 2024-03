Muggiò, quali diritti per i consumatori? Due incontri col direttore di Altroconsumo

Avere le giuste informazioni sui propri diritti di consumatori. A ricordarli, nei locali della Pro Loco di Muggiò, in viale della Repubblica, 2 arriverà un relatore autorevole: il direttore di Altroconsumo Alessandro Sessa.

Nel corso di un ciclo di appuntamenti intitolato “Dalla parte dei consumatori“, Sessa metterà a disposizione dei cittadini la sua esperienza.

Muggiò, quali diritti per i consumatori? Due incontri a marzo

Gli incontri saranno in programma lunedì 11 marzo (i diritti dei consumatori) e lunedì 25 marzo (informazioni utili per i consumatori), sempre dalle 17 e sempre aperti alla cittadinanza.

«Lavoro in questa rivista da quasi trent’anni – spiega Sessa – abbiamo circa 300mila iscritti in tutt’Italia che seguono le nostre inchieste. È interessante potersi confrontare con i cittadini, fare con loro un percorso che li aiuti ad avere maggiori conoscenze, sia da un punto di vista storico, che raccontando anche episodi attuali legati ai diritti del consumatore fino alle informazioni base. Ogni volta cercherò di coinvolgere, rendendoli sempre più protagonisti, gli stessi cittadini presenti».

Muggiò, quali diritti per i consumatori? Sono 300 gli iscritti alla Pro Loco e ai corsi dell’università della terza età

Una platea, almeno potenzialmente, vasta: sono oltre 300 gli iscritti alla Pro Loco e ai corsi dell’università della terza età.

«Abbiamo voluto promuovere un ciclo d’incontri che fosse aperto alla cittadinanza– spiega Alberto Naboni, vice presidente di Pro Loco- diverso dai corsi che caratterizzano le attività dell’università. Così, cercando anche di recepire i bisogni delle persone abbiamo pensato ad un corso legato proprio al tema dei consumatori con un esperto come Alessandro Sessa nel ruolo di docente, sappiamo di fornire un percorso di livello. Siamo entusiasti della ripresa delle attività, ci sono molte facce nuove ai nostri corsi e questo è molto bello segno che la nostra proposta piace e risponde ai reali bisogni della nostra cittadinanza».

Muggiò, quali diritti per i consumatori? Com’è nato il movimento

Ma come è nato il movimento sui diritti dei consumatori? «Si è sviluppato inizialmente negli Stati Uniti d’America – ha spiegato Sessa – per poi diffondersi in Europa e in Italia. Nel nostro paese c’è una sensibilità radicata da ormai circa cinquant’anni».