Muggiò: a fuoco auto parcheggiata alla Taccona

Nella notte tra il 16 e il 17 di ottobre nel quartiere Taccona di Muggiò si è verificato il rogo di un’auto, un altro incendio in ordine di tempo, da quando si è conclusa la stagione estiva. In questo caso i vigili del fuoco intervenuti in piena notte non sono riusciti a evitare che la macchina fosse completamente consumata dalle fiamme. Il veicolo andato in fiamme si trovava posteggiato nel parcheggio di via Giovanni XXIII. Sono stati i residenti delle palazzine di questa zona al confine con i capannoni e i terreni agricoli del quartiere a sud della città, a dare l’allarme, non appena dalle finestre hanno visto l’incendio che stava consumando la carcassa della Toyota parcheggiata all’esterno per la notte.

Muggiò: probabile cortocircuito

L’autopompa dei vigili del fuoco di Monza è arrivata in sirena a tutta velocità, quando però per la macchina già c’era ben poco da fare. Saranno i pompieri stessi ad accertare le esatte cause del rogo, ma è molto probabile che si sia trattato di un cortocicuito dell’impianto elettrico. Ulteriori approfondimenti consentiranno di escludere totalmente il dolo. La carcassa consumata della macchina è rimasta in zona per tutta la giornata di lunedì in attesa di essere asportata.