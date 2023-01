Morto l’architetto Davide Cereda, cordoglio a Besana e nei Comuni in cui aveva lavorato

Il Comune di Besana in Brianza è sotto shock per la prematura scomparsa dell’architetto Davide Cereda, 54 anni, ex vicesindaco in città, nelle file del Carroccio dal 2009 al 2014, e conosciuto in ambito politico per la sua lunga militanza nella Lega. È morto la mattina di mercoledì 25 gennaio, nella sua casa a Besana, a causa di un malore improvviso.

Morto l’architetto Davide Cereda: l’allarme è partito dal sindaco di Meda Santambrogio, era atteso per lavoro

Una notizia che ha sconvolto tutta la Brianza. L’allarme è partito da Meda, Comune dove Cereda lavorava da qualche tempo come responsabile dell’ufficio Tecnico e dove era atteso per una serie di appuntamenti lavorativi. Il sindaco Luca Santambrogio ha prontamente contattato il primo cittadino di Besana, Emanuele Pozzoli, che in quel momento era in riunione con il geometra Dario Maino, amico della sorella di Cereda.

Morto l’architetto Davide Cereda, il dolore del sindaco di Besana Emanuele Pozzoli

«Maino ha chiamato la sorella di Davide per avvertirla. La sorella, insieme con il cognato, si sono precipitati a casa di Cereda. Li ho raggiunti anche io. Lo abbiamo trovato in casa, ormai senza vita. Poco dopo sono arrivati i soccorsi, l’ambulanza e l’automedica, insieme con i Carabinieri, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso – ha raccontato il sindaco di Besana ancora sotto shock – Io perdo un grande amico, un fratello. Sono entrato in Lega perché mi ha coinvolto lui. E in Lega ho conosciuto mia moglie. La mia vita sarebbe stata completamente diversa senza di lui: non avrei mai avuto una seconda famiglia, quella della Lega. Per me era un fermo punto di riferimento. Era la prima persona che contattavo quando ero in difficoltà o mi serviva un parere. Ha fatto davvero tanto per il Comune di Besana», ha commentato commosso Pozzoli.

Morto l’architetto Davide Cereda, l’assessore all’urbanistica Viviani

Affranto anche l’assessore all’urbanistica Luca Viviani, anch’esso presente alla riunione in Villa Borella: «Conoscevo Davide dal suo ingresso in Lega. Era una persona disponibile, professionale. Era abbastanza ruvido, ma sempre disponibile ad ascoltare le persone e ad attivarsi per soddisfare le loro richieste. È una perdita grande, un fulmine a ciel sereno. Le sue conoscenze e le sue capacità sono state di grande aiuto per la città di Besana soprattutto quando era assessore all’Urbanistica».

Morto l’architetto Davide Cereda, la sua esperienza da funzionario nei Comuni

Classe 1968, Davide Cereda vanta una lunga esperienza da funzionario nei Comuni. Ha operato nel Comune di Lesmo dal 1996 al 1998 come responsabile dell’Area tecnica, per poi approdare a Missaglia, nel Lecchese, dove rimase fino al dicembre 2009. Poi il ritorno in Brianza, prima a Besana con l’incarico di vicesindaco dal 2009 al 2014, poi a Cesano Maderno, dove ricoprì il ruolo di dirigente dell’Area servizi al territorio, all’ambiente e alle imprese fino al 2017. Successivamente ebbe un nuovo incarico nel Comune di Lecco, dove si è occupato di urbanistica e opere pubbliche dall’aprile del 2018 al maggio del 2022. E, di recente, nuovo ritorno in Brianza, a Meda, dove ha raccolto l’eredità di Damiano Camarda, andato in pensione ad aprile.

Morto l’architetto Davide Cereda, il sindaco Luca Santambrogio

Anche il sindaco di Meda, Luca Santambrogio, ha voluto ricordare Cereda con un lungo messaggio di cordoglio: «Davide aveva iniziato a lavorare a Meda solo da maggio del 2022, ma, per quanto sia stato breve il periodo di collaborazione con lui, tutta l’amministrazione ha potuto conoscere ed apprezzare un professionista preparato, corretto ed affabile. Ora il vuoto che ci lascia è grande, per quanto non comparabile a quello che lascia ai suoi cari, ai quali corre il nostro pensiero e la nostra preghiera.

Poco resta da aggiungere in quanto non è possibile trovare parole adeguate ad un dolore tanto grande quanto improvviso. Solo che ci mancherà proprio tanto».

Morto l’architetto Davide Cereda, il sindaco di Cesano Gianpiero Bocca

«Una notizia improvvisa e dolorosa che ci lascia increduli e sconvolti. In questo difficile momento colmo di tristezza, voglio rivolgere ai familiari dell’architetto Cereda le condoglianze dell’Amministrazione comunale e dell’intera città: a nome della Giunta e interpretando il sentimento dei suoi numerosi ex colleghi e dei sindaci che mi hanno preceduto, esprimo il cordoglio per una scomparsa che priva il nostro territorio di una preziosa risorsa umana e professionale», ha fatto sapere in una nota il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca.