Monza,il Comune cerca spazi per i nuovi bagni pubblici

Il Comune di Monza effettuerà una ricognizione per individuare i punti in cui attrezzare i bagni pubblici: l’avvio della rilevazione è stato anticipato lunedì scorso al consiglio comunale dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti, sollecitato da una interpellanza di Francesco Racioppi di Labmonza.

Nuovi bagni pubblici ai Monza: come e dove

«Stiamo verificando le esigenze del territorio – ha spiegato – i servizi dovranno essere in prossimità di luoghi frequentati quali le scuole, le biblioteche e il Nei e dovranno essere sorvegliati in modo adeguato per evitare vandalismi».Sono, intanto, stati ripristinati alla fine di dicembre quelli di piazza San Paolo, aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 20.30 e puliti due volte al giorno. «Abbiamo speso 2.250 euro per la loro manutenzione» ha precisato l’assessore al Welfare Egidio Riva.