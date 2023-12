Monza: vigili del fuoco in via De Gasperi nella notte per alcune auto in fiamme, una a Gpl

Incendio di alcune auto in via De Gasperi, a Monza, nella notte del 6 dicembre. I residenti sono stati svegliati dalle fiamme che hanno avvolto i mezzi posteggiati lungo la via e spente dai vigili del fuoco, intervenuti prontamente, attorno alle 2.

Incendio auto a Monza in via De Gasperi, una alimentata a Gpl

Timori per uno dei mezzi interessati, alimentato a GPL, ma tutto è finito bene. Una squadra munita di autopompa, dalla sede centrale di Monza, ha utilizzato liquido schiumogeno per fronteggiare ed estinguere subito l’incendio le sui cause sono al momento al vaglio.