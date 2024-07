Monza: vandalizzato l’ascensore di via Bergamo, di nuovo fuori uso

L’ascensore del sottopasso di via Bergamo a Monza è stato vandalizzato per l’ennesima volta e chi lo ha distrutto, ha spiegato al consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti, ha provocato danni molto rilevanti. Qualcuno, ovviamente rimasto sconosciuto, ha forzato le porte, le ha spaccate e tenute aperte con una spranga e per completare l’opera ha manomesso le telecamere.

«Ripristineremo tutto, ma i tempi non saranno brevi – ha affermato sconsolato l’amministratore – è almeno la quarta volta che accade». L’impianto, ha aggiunto, non resiste più di un mese e mezzo prima di essere sfasciato nuovamente.