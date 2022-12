Monza, va in pensione e mantiene la promessa: dolce fine anno allo Spazio 37

Attilio Grimoldi ha mantenuto la promessa. Dopo aver chiuso la sua pasticceria affacciata su piazza Santa Caterina, nel quartiere Cederna di Monza, ha deciso di donare quello che restava della sua ultima produzione ai meno fortunati.

Monza, Attilio Grimoldi va in pensione e mantiene la promessa: dolci freschi in regalo

Ha caricato in macchina una decina di prodotti di pasticceria confezionati nel suo laboratorio negli ultimi giorni di apertura del negozio, la Pasticceria G.B.. Panettoni artigianali ma anche torte mousse, tronchetti delle feste, una cassata e persino una piccola torta di compleanno che qualcuno gli ha commissionato e poi non ha mai ritirato.

Monza, Attilio Grimoldi va in pensione e mantiene la promessa: consegna allo Spazio 37

Tanta inaspettata dolcezza è stata destinata agli ospiti dello Spazio 37 di via Borgazzi, lo spazio di accoglienza per i senza fissa dimora, organizzato dal Comune di Monza per far fronte al piano freddo e gestito dai volontari.

Ad accogliere Attilio Grimoldi, che si è presentato in via Borgazzi 37 giovedì 29 dicembre, c’era Marco Belloni, responsabile del settore Servizi sociali del Comune, che ha ringraziato il pasticcere per il buonissimo dono.

Monza, Attilio Grimoldi va in pensione e mantiene la promessa: torte fresche già servite, panttoni per il brindisi

Le torte fresche sono state messe subito a disposizione degli ospiti di Spazio 37, che hanno potuto gustarle già la sera stessa. Il taglio dei panettoni sarà rinviato per il brindisi di Capodanno.