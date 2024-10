Monza: una bimba ha fretta di nascere e lo fa sull’A4, l’intervento dell’ambulanza di Vimercate

Ha troppa fretta di nascere: una bimba viene alla luce direttamente in autostrada. Mercoledì mattina 9 ottobre, verso le 7.30 sull’A4 all’altezza di Monza. Una coppia partita da Verona in direzione Lugano per la nascita prevista in una clinica svizzera, si è fermata a una colonnina Sos tra Brugherio e Monza, perché il travaglio e le contrazioni per la donna erano troppo forti. Immediatamente il padre della neonata ha chiamato il 118 e seguendo passo dopo passo le indicazioni del medico della centrale operativa è riuscito a far nascere la bebè. Nel frattempo sono sopraggiunti gli agenti della polizia stradale e un equipaggio dei Volontari di Vimercate in ambulanza seguiti da un’auto medica.

Monza: una bimba ha fretta di nascere e l’intervento dei sanitari da Vimercate

«Siamo arrivati sul posto – hanno raccontato l’indomani i due volontari del sodalizio vimercatese – che la bambina era già attaccata al seno della madre e respirava bene. Hanno fatto tutto i genitori senza problemi fortunatamente».

Il personale sanitario si è poi impegnato a tenere in caldo la bimba e accompagnarla insieme alla mamma all’ospedale San Gerardo di Monza dove sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso e le due sono state ricoverate. Inizialmente quando era scattata l’emergenza la polizia strade sopraggiunta sul posto temeva si trattasse di problemi per un bambino, ma la realtà si è rivelata fortunatamente ben diversa ed è arrivata in Brianza una nuova bimba, che probabilmente non vedeva l’ora di venire al mondo “scegliendo” di farlo a bordo di un’auto in area di sosta su una delle autostrade più battute come la Torino-Venezia.