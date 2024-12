Monza, una 15enne investita da un’auto in via Prina: portata al San Gerardo

Una quindicenne è stata soccorsa nel primo pomeriggio di lunedì 2 dicembre a Monza, in via Prina, dopo essere stata investita da un’auto. La Polizia locale è intervenuta sul posto insieme a personale inviato dal 118 in codice giallo.

Monza, 15enne investita: sul posto la polizia locale

Coinvolti il conducente di un’autovettura VW Polo, classe 1955, nato in provincia di Monza e Brianza e residente a Monza, in regola con patente e assicurazione e un pedone, la ragazza, classe 2009, anche lei nata in provincia e residente a Monza che secondi quanto riposta la Agenzia emergenza urgenza è stata portata in codice giallo all’ospedale San Gerardo anche se dal Comando della Locale parlano fortunatamente di un “incidente di lieve entità”. Accertamenti sulla dinamica sono a cura della stessa Polizia locale monzese.