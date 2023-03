Monza, un ragazzo si spegne al San Gerardo: disposta l’autopsia sulla salma

L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma di un giovane residente fuori dal territorio provinciale, spentosi all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato ricoverato a seguito di una richiesta di intervento, dopo essere stramazzato al suolo, a causa di un arresto cardiaco.

Questura di Monza: forse un’overdose causa del decesso

Gli agenti della questura di Monza e della Brianza, dopo la segnalazione ricevuta dalla sala operativa, si sono recati in ospedale, dove hanno potuto constatare come il ragazzo avesse indosso un involucro contenente diversi grammi di cocaina. Per questo motivo, la causa verosimile del decesso viene ricondotta ad un’overdose. Le indagini proseguono.