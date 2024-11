A un anno dalla scomparsa di Fulvia Tiziani, insignita con la benemerenza del Giovannino alla memoria nel mese di giugno, la famiglia della volontaria ha organizzato un nuovo momento di ricordo e solidarietà. L’appuntamento è a Monza per domenica 10 novembre con il concerto gospel dei Diesis e Bemolli, che si esibiranno alle 16 nella chiesa parrocchiale Sant’Ambrogio, in via Amendola 3. L’ingresso è a offerta libera.

Monza: un concerto gospel per beneficenza per ricordare Fulvia Tiziani, ricavato per Mani di pace

Il ricavato dell’evento servirà a sostenere i progetti di sostegno alle famiglie profughe che si trovano al confine turco siriano, aiutate dall’associazione Mani di pace nella quale Tiziani è stata molto attiva fino agli ultimi giorni di vita.

«Abbiamo pensato a un evento per ricordare Fulvia, come avrebbe voluto lei – fanno sapere i suoi famigliari – un evento gioioso, pieno di vita accompagnato dalla musica».