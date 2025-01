Monza: torna il progetto per la piazza di Triante, ecco come

È già in istruttoria il piano attuativo che prevede la riqualificazione viabilistica dell’incrocio tra le vie Cavallotti, Monte Cervino, Vittorio Veneto ed Europa, proprio davanti a piazza Giovanni XXIII, nel quartiere Triante. La pubblicazione della determina firmata dalla giunta ha riacceso le polemiche all’interno del quartiere. Una vicenda che nei mesi scorsi aveva già scaldato gli animi e spaccato le fazioni politiche anche in consiglio comunale.

Tutto è iniziato con un progetto di urbanistica tattica promosso da Legambiente e sostenuto dalla consulta di quartiere. Un’idea poi naufragata e ritirata dalla stessa Legambiente per mancanza di unità di intenti all’interno della consulta.

Monza: torna il progetto per la piazza di Triante, ci saranno i parcheggi

L’assessore al commercio Carlo Abbà aveva allora proposta la possibilità di sfruttare fondi messi a disposizione del commercio per la promozione delle attività. Al centro delle controversie (che avevano portato i consiglieri di minoranza ad avviare anche una raccolta firme contro il progetto di riqualificazione della piazza) sono i posti auto, una ventina in tutto, in piazza Giovanni XXIII, che si sarebbero persi per favorire il restyling della piazza. Un piccolo tesoretto per il commercio del quartiere, sostenevano i detrattori del cambiamento, uno spazio da ripensare in funzione della socialità spingevano i promotori.

Oggi la giunta Pilotto ripropone l’idea di una riqualificazione del nodo viabilistico di piazza Giovanni XXIII. Al momento a essere finanziata è solo l’analisi viabilistica e del traffico, affidata ad Amat. E sulla spinosa questione dei parcheggi è l’assessore ai lavori pubblici, Marco Lamperti, che prova a fare chiarezza: «Abbiamo ascoltato le esigenze del quartiere e infatti è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio spostato di 70 metri rispetto a quello attuale, con più stalli di quello esistente. Inoltre il progetto di riqualificazione di quell’area di Triante è inserito nel programma elettorale del sindaco Pilotto».