Monza, topi grossi come conigli alle case Aler: «Abbiamo segnalato, nessuno fa nulla»

«Ma non è che sono topolini, sembrano conigli». Il problema è che conigli non sono: sono ratti. Che infestano da tempo le case Aler di via Fiume a Monza e che, nonostante le sollecitazioni dei residenti nei confronti dell’Azienza lombarda per l’edilizia residenziale, restano dove sono.

Monza, topi grossi come conigli alle case Aler: segnalazione al Cittadino

«Sono sicuro che non hanno fatto nulla» dice un residente, che ha chiamato il Cittadino per raccontare la situazione di degrado in cui versa la palazzina al numero civico 14.

«Qui se qualcuno si dimentica di chiudere la porta di ingresso ce li troviamo in casa, e non va bene: lo scorso anno abbiamo provato a mettere delle reti per chiudere i tubi da cui escono e sui tombini, ma non è cambiato niente». E ovviamente è un problema di igiene: «A volte i bambini che scendono scappano via per la paura». Topi e insetti: scarafaggi e altri non identificati che le casa di via Fiume si trovano un po’ ovunque. «Adesso siamo stufi».