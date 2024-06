Monza: ascensore fuori uso alla Munari, causa topi danno da migliaia di euro

Non per tutti i monzesi è stato semplice partecipare alle elezioni europee: alla scuola elementare Munari di via Marche sabato 8 e domenica 9 parecchi cittadini anziani o con problemi di mobilità si sono scontrati con un ostacolo imprevisto, quanto quasi insormontabile.

Per raggiungere i seggi allestiti al primo piano hanno dovuto salire a piedi le due rampe di scale in quanto l’ascensore è fuori servizio: «Una sezione è stata spostata in mensa – ha affermato giovedì 13 in consiglio comunale Sergio Visconti di Monzattiva – ma non tutti gli elettori con problemi a camminare hanno potuto votare lì. L’ascensore è guasto da alcuni mesi: entro quando sarà sistemato?».

Monza: ascensore fuori uso alla Munari, c’è anche una classe che va a mollo

Quella, ha aggiunto, non è l’unica magagna della scuola: una classe è costretta a trasferirsi in biblioteca o in altri locali ogni volta che piove in modo copioso in quanto le infiltrazioni di acqua rendono inagibile l’aula.

Monza: ascensore fuori uso alla Munari, problemi sistemati entro settembre

Entro settembre, ha assicurato l’assessore alle opere pubbliche Marco Lamperti, entrambe le pecche saranno sistemate: «Nella classe siamo già intervenuti sei volte – ha spiegato – non abbiamo, però, potuto effettuare un lavoro risolutivo in quanto negli ultimi due mesi ha piovuto quasi in continuazione. Per farlo dobbiamo aspettare che i muri asciughino: speriamo in un’estate più secca». Meteo permettendo, ha aggiunto, gli operai dovrebbero riparare il danno a luglio.

Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, ha proseguito, dovrebbe essere aggiustato anche l’ascensore: «Abbiamo fatto un sopralluogo in aprile – ha precisato Lamperti – il guasto non è banale in quanto i roditori hanno rovinato la scheda elettrica e il quadro di manovra» provocando un’avaria da circa 15.000 euro.

Da allora i topi sono stati eliminati con una disinfestazione e gli uffici hanno incaricato la ditta di eseguire la manutenzione.