Monza, Terra 2050: il gioco in scatola per imparare come salvare il pianeta

Un gioco in scatola per imparare ad affrontare (e gestire) il cambiamento climatico. A proporlo è Lisa Perego, monzese, educatrice ambientale, ideatrice di una nuova proposta didattica per le scuole dedicata al dibattito sulle fonti energetiche e le sfide al cambiamento climatico.

Monza, Terra 2050: metodo del game based learning, con la collaborazione del Floriani di Vimercate

«La proposta utilizza l’innovativo metodo del game based learning per avvicinare i giovani ai grandi temi di attualità», spiega Perego. Il risultato è Terra 2050, un progetto didattico già sperimentato con gli studenti di Trento, in collaborazione con il Museo delle scienze di Trento, e con i ragazzi del Floriani di Vimercate.

«Le modalità che offro sono differenti dalle solite lezioni frontali – spiega – il gioco che ho ideato consente la partecipazione simultanea di tutta la classe».

Monza, Terra 2050: il gioco

Ogni squadra è uno stato, il contesto in ci si muove è il mondo e l’ente con cui ci si deve confrontare è l’Unione energetica. L’obiettivo del gioco è quello di raggiungere la neutralità energetica del proprio stato entro il 2050. I partecipanti hanno cinquanta minuti a disposizione (la durata della partita) per produrre abbastanza energia elettrica per soddisfare le esigenze interne del proprio stato, limitando al massimo le emissioni di Co2.

La parte ludica della lezione è seguita poi da un dibattito con gli studenti durante il quale vengono commentate le scelte messe in campo nella partita. «Questo progetto è nato grazie al percorso di studi per la laurea magistrale in didattica e comunicazione della scienza, conseguita lo scorso anno a Modena. Quello che ho scritto nella mia tesi è diventato questo gioco e vedo che è il modo migliore per parlare di questi argomenti andando oltre il sentito dire».

Monza, Terra 2050: la raccolta fondi per portare il progetto nelle scuole gratuitamente

Ma il progetto non si ferma qui. Perego ha avviato una raccolta fondi online sulla piattaforma gofundme dal titolo “Un gioco per affrontare il cambiamento climatico”. L’obiettivo fissato è ambizioso: 20.000 euro. «I soldi raccolti mi permetteranno di portare il progetto nelle scuole gratuitamente, ma anche pensare a una versione del gioco anche per il grande pubblico».

La campagna durerà un anno durante il quale Lisa spera di raccogliere fondi a sufficienza non solo per portare la sua didattica ambientale in chiave ludica nelle scuole, ma anche nelle case di chi vorrà cimentarsi, giocando, con i temi del cambiamento climatico.

Monza, Terra 2050: i riconoscimenti

L’originalità del progetto Terra 2050 ha già raccolto consensi: il terzo posto al concorso nazionale Donna e lavoro e premio speciale per l’educazione ambientale al Premio ecologia Icu Laura Conti. Il gioco in scatola sarà tra i protagonisti della fiera del gioco Play Modena che si svolgerà il prossimo maggio.