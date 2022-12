Monza: tecnici al lavoro sulla buca in via Prina, ha ceduto una tubatura in cemento

Ad originare la buca in via Prina, in zona San Biagio a Monza la scorsa settimana, è stata la rottura di una vecchia tubatura in cemento. La “frattura” ha determinato anche il cedimento di una parete della cameretta fognaria nel punto di innesto. Lo hanno stabilito i tecnici del settore fognature di BrianzAcque, all’opera dalla mattina di lunedì 12 dicembre per risalire alle cause dell’accaduto e mettere a punto i conseguenti interventi di riparazione.

Monza: tecnici al lavoro sulla buca in via Prina, ripristino entro sera

L’utility del settore idrico comunica che la conclusione dei lavori avverrà entro sera con il conseguente ripristino del regolare deflusso veicolare, in entrambi i sensi di marcia.