Monza: buca in centro, senso unico alternato in via Prina

Una buca in strada in centro a Monza. Mercoledì mattina, 7 dicembre, è successo in via Prina e il sopralluogo dei tecnici del Comune insieme a quelli di Brianzacque ha evidenziato un probabile cedimento delle condotte che ha causato la voragine nell’asfalto.

Monza: buca in centro, nei prossimi giorni l’intervento

Nel tratto interessato è stato istituito il senso unico alternato in attesa della messa in sicurezza dell’area. Nei prossimi giorni è in programma l’intervento risolutivo. Inevitabili nella mattina i disagi al traffico.

Monza: buca in centro, nel novembre 2021 in via Appiani

Un problema non nuovo per il centro di Monza: nel novembre 2021 era successo in via Appiani.