Monza: tecnici al lavoro sugli alberi di Regina Pacis, «conseguenza ancora del maltempo di luglio»

Gli interventi su alcuni alberi nel quartiere Regina Pacis a Monza hanno messo in allarme alcuni abitanti che, non appena hanno visto gli operai al lavoro, hanno temuto di poter perdere il patrimonio arboreo nelle immediate vicinanze della chiesa parrocchiale in via Buonarroti. In realtà, non è in atto alcuna forma di “maltrattamento” nei confronti degli alberi.

Monza: tecnici al lavoro sugli alberi di Regina Pacis, lavori programmati

Si tratta di lavori programmati per rimettere in sesto e in sicurezza un’area particolarmente colpita dagli eventi meteorologici di luglio. Ne dà conferma anche il coordinatore della Consulta Regina Pacis- san Donato, Giuseppe Bellani.

«Siamo al corrente degli interventi in corso – afferma – tutti noi abbiamo a cuore il nostro quartiere e stiamo particolarmente attenti a ciò che avviene. Il forte maltempo della scorsa estate ha messo in ginocchio anche le vie del nostro rione danneggiando e abbattendo alcuni alberi. Purtroppo, tutta la città è stata colpita e ancora adesso ne vediamo le conseguenze. In particolare, nella nostra zona si sta intervenendo al fine di rendere sicura quell’area che era già stata recintata ma che richiedeva un intervento ad hoc».