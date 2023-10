Monza: studenti delle scuole Tagliabue e Prati di Desio poliziotti per tre giorni

Con l’inizio della scuola avviati anche gli incontri in Questura, a Monza, con gli studenti per parlare di legalità e far conoscere come lavora la polizia di Stato. Ospiti degli uffici di via Montevecchia, il 26 e il 28 settembre e il 4 ottobre gli studenti delle classi quinte delle primarie di Desio “Tagliabue” e “Prati” giunti a bordo del pullman della Polizia di Stato del II Reparto Mobile di Padova. Sono stati accolti dagli operatori dell’Ufficio di Gabinetto e dai volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato che hanno dato loro un primo “assaggio”, spiegando le funzioni della Questura e dei poliziotti sul territorio provinciale, quindi i ragazzi hanno guardato un video istituzionale con rappresentate tutte le specialità della Polizia di Stato.

Immagine diffusa dalla Questura di Monza e Brianza

Monza, gli studenti di Desio in visita alla Questura di Monza: l’incontro con l’unità cinofila antiesplosivo

Gli studenti hanno quindi incontrato gli agenti della Polizia Stradale che hanno spiegato loro i segnali stradali e il rispetto delle regole del Codice della Strada, soprattutto quando si è in bicicletta. Mostrati anche video dei “crash test” per spiegare quanto sia importante allacciare le cinture di sicurezza in auto.

E’ stata poi la volta degli “agenti speciali” della Polizia Scientifica che hanno mostrato come vengono rilevate le impronte digitali su una “scena del crimine” e soddisfatto le tante curiosità dei ragazzi in particolare sul DNA e tracce biologiche che si potrebbero trovare sulla scena del crimine.

Il 28 settembre i ragazzi delle classi quinte A e B della Primaria Prati hanno conosciuto una “poliziotta” particolare, Frida, cane dell’unità cinofila antiesplosivo della Squadra Cinofili della Questura di Milano: hanno potuto vedere il cane e il suo conduttore in azione, annusare e ritrovare la sostanza esplosiva che, precedentemente, era stata occultata sulla bicicletta di un ignaro dipendente della Questura.

Immagine diffusa dalla Questura di Monza e Brianza

Monza, gli studenti di Desio in Questura: in centrale operativa e sulla Volante

Visitata anche la Centrale Operativa della Questura dove è stato spiegato cosa succede quando si compone il Numero Unico di Emergenza (N.U.E. 112), sino all’arrivo della Volante sul luogo dell’intervento, il tutto davanti ai monitor dove sono collegate le telecamere della città e dove hanno potuto vedere in diretta un controllo documenti della Volante 2 di Monza. E non è mancato l’augurio di buona lavoro agli agenti attraverso la radio. Gli studenti hanno inoltre ammirato un’autovettura specializzata dell’U.P.G.S.P. della Questura, la “Volante”. Il Questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha affermato che le iniziative per accogliere gli studenti delle scuole della Provincia negli Uffici della Questura continueranno per tutto l’anno scolastico.