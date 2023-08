Monza, si para nudo davanti a due ragazze in zona Boscherona

Attimi di paura mercoledì 30 agosto, quando in tarda mattinata i residenti di via Tagliamento, a ridosso del parco della Boscherona, a Monza, hanno sentito le urla di due ragazze che correvano per la strada. Stando alle testimonianze dei residenti le due giovanissime sarebbero state sorprese da un uomo che si è parato davanti a loro completamente nudo.

“Anche i componenti della mia famiglia, spaventati dalle urla delle ragazze, hanno confermato di aver visto fuggire un uomo con la barba, carnagione olivastra, alto circa 1 metro e 70“, racconta Roberto Civati, abitante della zona e referente del Controllo di vicinato.

Monza, il controllo di vicinato ha chiamato il 112

Ad allertare i soccorsi è stata la moglie di Civati e dopo pochi minuti è arrivata sul posto – stando a quanto riferito dallo stesso Civati – una pattuglia della Polizia di Stato. L’uomo però non sarebbe stato raggiunto dagli agenti.

“Troppo spesso la zona della Boscherona si presta a situazioni di degrado e spaccio, occorre prestare sempre attenzione – conclude Civati -. Vedo spesso ragazzi e ragazzine passare da queste parti, anche e soprattutto durante le ore notturne, in zone completamente buie, inconsapevoli di ciò che potrebbe capitare, sarebbe utile far presente ai genitori che è meglio non frequentare determinate zone. È chiaro però che quanto accaduto sarebbe potuto succedere ovunque“.