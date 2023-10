Monza: serve 1 milione di euro per riparare le trappole di piazza Cambiaghi

La manutenzione di piazza Cambiaghi a Monza costerà un milione di euro: la cifra compare nella variazione di bilancio approvata lunedì in consiglio comunale dal centrosinistra. Nel documento illustrato dal vicesindaco Egidio Longoni l’entità dello stanziamento raddoppia rispetto ai 500.000 euro ipotizzati qualche mese fa mentre slittano al 2024 interventi dal valore complessivo di 9 milioni di euro tra cui la realizzazione del sottopasso di viale delle Industrie, all’altezza di via Nievo.

Nei prossimi giorni gli amministratori incontreranno i rappresentanti della Edilcentro, proprietaria della piazza mai trasferita al Comune ai causa dei contenziosi seguiti alla convenzione firmata nel 1988. La giunta proverà a strappare il consenso ai lavori forte di un verbale che nel 1999 ha sancito l’uso pubblico dell’area. «Sulla base di quel testo – ha commentato Longoni – quando qualcuno si fa male dobbiamo intervenire noi con le nostre assicurazioni».

Trappole in piazza Cambiaghi: ipotesi primavera

E poi: «Sostituiremo le lastre con asfalto stampato – ha aggiunto il vicesindaco – per non rovinare la guaina la rimozione sarà effettuata dalle maestranze. Non possiamo pensare a una nuova progettazione» finché la piazza non sarà del Comune. Se l’amministrazione raggiungerà un accordo con Edilcentro l’intervento potrebbe essere affidato nella primavera del 2024.

Il centrodestra, ha commentato il leghista Simone Villa, farà il tifo per la giunta in quanto «negli ultimi vent’anni la situazione non è stata risolta anche per lo scrupolo» di aprire nuove controversie su una vicenda particolarmente complessa. La variazione di bilancio è stata approvata con 18 voti a favore, 8 contrari e l’astensione di Paolo Piffer di Civicamente.