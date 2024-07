Monza, semaforo lungo in via Modigliani: «Si può fare qualcosa?»

Si può fare qualcosa per via Modigliani a Monza, all’incrocio con viale Sicilia? Se lo chiede una lettrice del Cittadino e che lì vive: racconta di un semaforo in immissione su viale Sicilia che dura troppo. E allora sono attese estenuanti, un concerto quotidiano di clacson «che sembra di stare dentro lo stadio» e di conseguenze più pericolose: «Tanti automobilisti, stanchi di attendere, finiscono per immettersi col semaforo rosso rischiando di provocare incidenti». La domanda della monzese allora: «Si possono accorciare i tempi?».