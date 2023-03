Monza, scuola Omero e non solo: consulta San Rocco, ascolto contro i vandalismi

Più sicurezza per il territorio, ma anche maggiore ascolto dei potenziali segnali di disagio. La Consulta di Quartiere San Rocco-Sant’Alessandro nel corso della seduta di mercoledì sera – che si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo del giovanissimo Cristian Donzello, morto domenica a Biassono, residente nel rione – è intervenuta sugli episodi di vandalismo capitati nel mese di febbraio alla scuola primaria Omero.

Monza, scuola Omero e non solo: a inizio marzo incursione al centro sportivo di via Paisiello

Agli inizi di marzo anche il centro sportivo dell’Asd San Rocco di via Paisiello ha subito un’incursione da parte di qualcuno intenzionato a mettere a soqquadro gli ambienti. Inevitabile chiedersi il perché di questi gesti e soprattutto come intervenire. La Consulta vuole porsi come un attore di primo piano facendo rete con tutte le altre realtà sociali ed educative presenti nel quartiere: scuola, parrocchia, oratorio, cooperative sociali già operanti a sostegno dei giovani.

Monza, scuola Omero e non solo: “Non vogliamo essere indifferenti”

“Occorre coinvolgere i genitori, oltre che i ragazzi, dire alle famiglie che noi ci siamo” è stato detto. Gli atti vandalici, sono dei messaggi lanciati “da qualcuno che vuole comunicarci qualcosa”, ma occorre recepirli nel modo adeguato.

“Non vogliamo essere indifferenti, ma neanche piegare la testa e accettarli passivamente. Il nostro segnale è: siamo degli adulti consapevoli, in grado di leggere i comportamenti dei giovani e nello steso tempo abbiamo le conoscenze per dire che stanno sbagliando. Forse i ragazzi non si rendono conto che quella che loro ritengono una bravata ha delle conseguenze, anche penali, e noi adulti siamo qui a spiegare che cosa potrebbe succedere, quali sono i rischi che corrono”.

Monza, scuola Omero e non solo: appello della consulta ai cittadini

Agli abitanti del quartiere la consulta chiede di vigilare offrendosi come interlocutore. Tra i prossimi passi ci potrebbe essere l’organizzazione di una seduta dell’organismo di quartiere proprio all’interno della scuola Omero e di un incontro aperto alla cittadinanza. Alcuni cittadini attivi hanno chiesto l’installazione di alcune telecamere nella scuola come deterrente.