Monza, scuola araba o henne: open day al centro islamico

Moschea aperta a Monza per accogliere i visitatori in occasione della Giornata internazionale della donna. Sabato 4 marzo, a partire dalle 15, il centro islamico di via Ghilini apre le porte ai cittadini per un open day speciale, inserito all’interno del programma del Comune di Monza preparato per celebrare l’8 marzo.

Monza, open day al centro islamico: tanti gli stand preparati per sabato 4 marzo

Tanti gli stand preparati per far conoscere il mondo dell’Islam: dalla presentazione della scuola araba alla mostra sul Corano e ancora una fotografia delle tante attività messe in campo dal centro islamico grazie alla collaborazione con la società civile e le iniziative proposte dalla comunità dello Sri Lanka che opera all’interno della sede di via Ghilini.

Tante curiosità per scoprire una delle comunità, quella islamica, più attiva sul territorio. Agli ospiti verrà proposto anche un intervento sulle proprietà benefiche delle spezie, in collaborazione con la Lilt, e ancora una dimostrazione pratica dell’arte del tatuaggio con l’henne.

Tra i protagonisti della giornata anche i ragazzi del gruppo Giovani musulmani di Monza.

Monza, open day al centro islamico: conferenza sulla figura della donna dell’Islam

Il pomeriggio si chiuderà con una conferenza sulla figura della donna dell’Islam. A tutti i partecipanti verrà poi offerto in dono il proprio nome scritto in arabo, in segno di riconoscenza e amicizia. Alla giornata parteciperanno anche le autorità cittadine.