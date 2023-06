Monza: schiamazzi & co., la mappa del Controllo di Vicinato delle zone critiche dell’estate

Nell’elenco compaiono le classiche zone calde, ma si trovano anche una manciata di luoghi meno noti alle cronache. La mappatura realizzata dal Controllo di vicinato grazie alle segnalazioni raccolte nelle ultime settimane ha permesso di presentare all’assessore al Commercio e alle Attività produttive Carlo Abbà una lista dettagliata di punti in cui, in città, sarebbero necessarie diverse tipologie di interventi per ristabilire «ordine, decoro e sicurezza».

Monza, la mamma degli schiamazzi: punto fermo la presenza di locali

La presenza di locali e di piccole attività commerciali «davanti ai quali si formano assembramenti» anche per via della «vendita di alcolici, anche a minorenni» e di «aperture che si prolungano ben oltre quelli che dovrebbero essere gli orari di chiusura stabiliti» – con conseguente corredo di rifiuti e di bottiglie abbandonati per strada – rappresenta il trait d’union delle segnalazioni che il Controllo di vicinato ha presentato ad Abbà durante la riunione dello scorso 8 giugno.

Monza, la mappa degli schiamazzi: via Buonarroti, San Donato, San Giuseppe e San Fruttuoso

In via Buonarroti c’è il problema di un minimarket che «vende birre e alcolici fino a tardi»: chi va a fare rifornimento da quelle parti «finisce per accamparsi nei pressi dell’attività, impedendo ai pedoni di percorrere il marciapiede come invece dovrebbero poter fare in assoluta tranquillità».

Succede allora che «si sia costretti a camminare in mezzo alla strada, mentre gli accampati si impadroniscono degli spazi pubblici, rovinando anche le aiuole appena rimesse a nuovo»: un problema segnalato già diverse volte, riferisce la coordinatrice del gruppo di Controllo di vicinato dei quartieri Regina Pacis-San Donato Elisabetta Bardone, attualmente ancora in attesa di risoluzione.

A turbare le notti di San Giuseppe, come i residenti hanno riferito al gruppo di cittadini attivi, «sono gli schiamazzi delle compagnie che si trovano nell’area verde tra via Romagna e via Emilia»: in questo caso a scaldare gli animi è l’attività di un bar.

Non è il baccano ma la mancanza di senso civico a contraddistinguere il comportamento dei clienti del fast food di San Fruttuoso, che «abbandonano sacchetti di rifiuti da take away all’interno del parcheggio e nelle sue immediate vicinanze».

Monza, la mappa degli schiamazzi: c’è anche via Valosa di Sopra

Poco distante, a San Fruttuoso, in via Valosa di Sopra, è un locale tiratardi a creare scompiglio e a fare aprire bene occhi e orecchie a quanti, in quartiere, desidererebbero più silenzio (e più sicurezza). Nella mappa anche via Bergamo e piazza Indipendenza: nodi difficili da districare, che l’amministrazione comunale sta cercando di ammorbidire con il coinvolgimento di tutte le parti in causa.

«Importante, poi, pensare anche all’installazione di piccoli chioschi in alcune delle aree verdi più difficili, o di maggiori dimensioni, della città. Pensiamo – propongono dal Controllo di vicinato – ad esempio alla zona degli Artigianelli, dove una struttura del genere potrebbe svolgere un’importante azione di presidio»