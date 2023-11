Monza: scatta l’open day degli Amici del Sacro Cuore

Domenica 26 novembre, il gruppo Amici del Sacro Cuore apre le porte della storica sede negli spazi dell’istituto Dehon, in via Appiani 1 a Monza, per accogliere i ragazzi e le loro famiglie, i soci e i volontari in occasione dell’open day dell’associazione. Un’occasione pensata anche per chi vorrà avvicinarsi per conoscere da vicino quanto fa l’associazione a servizio delle persone diversamente abili da oltre quarant’anni. L’appuntamento è alle 15, con un programma fatto di giochi, balli e musica e il momento di condivisione della merenda, e la celebrazione della messa alle 17.30. Per questa domenica il team di volontari ha previsto anche la pesca al pozzo di san Patrizio e un momento speciale.

Monza: scatta l’open day e la consegna del defibrillatore

Ospiti d’onore saranno i tifosi del Monza club San Fruttuoso che consegneranno un defibrillatore al presidente dell’associazione, Nino Besana, e che sarà a disposizione di tutti i ragazzi dell’associazione Amici del Sacro Cuore. I volontari del gruppo si trovano ogni seconda e quarta domenica del mese (a dicembre l’appuntamento sarà il 3 e 17), dalle 15 alle 18, da settembre a giugno, per poi riprendere le attività con la seconda domenica di settembre per la riapertura degli incontri. Chiunque fosse interessato alle iniziative proposte o volesse mettere a disposizione dell’associazione e dei ragazzi un po’ del proprio tempo può scrivere a sacrocuore19@outlook.it o seguire le pagine social su Facebook e Instagram.