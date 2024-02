Monza, San Fruttuoso: al centro civico c’è il nuovo punto biblioteca, un “progetto pilota”

È stato inaugurato il punto biblioteca e accoglienza nei locali del centro civico di San Fruttuoso a Monza, in via Iseo. Un progetto pilota, come lo ha definito l’assessore alla partecipazione, Andreina Fumagalli, ospite martedì 13 febbraio proprio al centro civico, per illustrare la novità insieme all’assessore alle biblioteche, Viviana Guidetti.

Monza, San Fruttuoso: al centro civico c’è il nuovo punto biblioteca: idea da replicare anche a Sant’Albino

Per ora si tratta di un punto emeroteca dove gli utenti potranno trovare, oltre ai giornali e riviste anche qualche libro, ma l’idea è di sviluppare lo spazio per renderlo più accogliente e tecnologico. «Il prossimo step sarà dotarlo di una postazione con computer, tablet e stampante e poi anche di uno spazio dedicato ai più piccoli – hanno spiegato le due assessore – Entro il 2024 vogliamo attrezzare spazi come questo anche nel centro civico di Sant’Albino».

Non si tratta di una biblioteca, hanno precisato Guidetti e Fumagalli (a San Fruttuoso la biblioteca non è mai stata nemmeno ipotizzata nonostante le continue richieste da parte del quartiere), «ma di un punto di ritrovo e accoglienza, dove leggere e scambiare due parole». Il progetto prevede anche la collaborazione con le scuole del quartiere per promuovere l’amore per i libri anche tra i piccolissimi.

Monza, San Fruttuoso: al centro civico c’è il nuovo punto biblioteca, tre volontari giovedì e venerdì

Ad accogliere gli utenti di questo punto biblioteca saranno tre volontari degli Amici dello Sbu (Sistema bibliotecario urbano), che hanno già dato la loro disponibilità, e che saranno presenti al centro civico giovedì mattina e pomeriggio e il venerdì mattina.

«La proposta estesa a chiunque voglia dare la propria disponibilità è quella di aumentare il numero dei volontari, così da garantire la presenza di almeno due persone per ogni turno – ha spiegato Fumagalli – Io stessa darò la mia disponibilità, stando qui in alcuni momenti».

Chiunque voglia aderire alla proposta mettendosi a disposizione come volontario negli orari di apertura del punto biblioteca di via Iseo può segnalare la propria disponibilità scrivendo a consulte@comune.monza.it.