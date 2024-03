Monza: ruspe e camion in via Ticino a San Fruttoso, ecco perché

L’arrivo di camion e ruspe all’interno dell’area davanti al tiro a segno di Monza ha messo in allarme i cittadini di San Fruttuoso che hanno pensato si potesse trattare dell’avvio del cantiere (apertamente osteggiato da molti residenti) per l’edificazione delle torri e la riqualificazione dell’area.

Monza: ruspe e camion in via Ticino a San Fruttoso, l’assessore spiega

«Niente di tutto ciò – ha precisato l’assessore al governo del territorio, Marco Lamperti – Per l’ambito AT 05 non è ancora iniziato alcun iter ufficiale. Quando e se verrà approvato quel piano i cantieri non potranno comunque iniziare prima della metà del 2025».

Camion e ruspa sono stati inviati dalla proprietà per ripulire l’area. «L’intenzione è di cintarla dal momento che spesso è presa di mira dai vandali che buttano tra le sterpaglie e nel fitto degli alberi rifiuti di ogni tipo – continua Lamperti – È capitato anche che la proprietà dell’area venisse multata proprio per vandalismi e comportamenti scorretti da parte di estranei, per questo hanno deciso di tutelarsi e mettere in sicurezza l’area».

Monza: ruspe e camion in via Ticino a San Fruttoso, la preoccupazione del quartiere

La presenza di mezzi pesanti parcheggiati dentro il grande prato che si estende tra le vie Ticino e viale Lombardia non è passata inosservata, sollevando dubbi e perplessità tra i cittadini. Sono tanti quelli che vorrebbero preservare l’intera area lasciandola verde.

Solo pochi giorni fa il comitato San Fruttuoso bene comune ha organizzato un convegno all’interno di Villa Torneamento. La richiesta avanzata anche dai 452 firmatari della petizione (le firme sono state protocollate la scorsa settimana) è quella di preservare l’intera area da nuove costruzioni, nel rispetto del suo passato storico.