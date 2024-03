Monza, San Fruttuoso: assemblea pubblica per Villa Torneamento e a maggio un flash mob

Il Comitato San Fruttuoso bene comune torna a parlare di Villa Torneamento e del suo parco. E lo fa con un’assemblea pubblica che si è svolta sabato 16 marzo nelle sale della dimora storica, oggi sede della scuola del castello e casa delle Figlie del divino zelo.

Monza, San Fruttuoso: assemblea pubblica per Villa Torneamento per ripercorrere la storia secolare

Attraverso foto e documenti e soprattutto il racconto di storici e tecnici, è stata ripercorsa la secolare vicenda della dimora e del suo parco. Un patrimonio storico e artistico che da tempo il comitato, sostenuto anche dalla consulta di quartiere, chieda che venga tutelato nella sua interezza. L’obiettivo, come ha ribadito in chiusura dell’assemblea Marco Fraceti, membro del comitato, è che nessuna opera edificatoria venga realizzata sull’area AT 05.

Monza, San Fruttuoso: assemblea pubblica per Villa Torneamento e flash mob in occasione della Settimana del paesaggio

Per questo motivo il comitato ha già annunciato un flash mob che si svolgerà proprio nell’area tra viale Lombardia, via Ticino e via della Taccona a maggio, in occasione della Settimana del paesaggio annunciata dall’amministrazione comunale dal 24 al 31 maggio prossimo.

«Organizzeremo delle visite guidate lungo i sentieri che sono rimasti intatti all’interno dell’area verde e organizzeremo un girotondo con i partecipanti. Lanceremo la “Campagna del lenzuolo”, a chi parteciperà al flash mob chiederemo di scrivere il proprio messaggio a favore dell’ambiente e contro la costruzione delle torri sulle lenzuola bianche».

Monza, San Fruttuoso: assemblea pubblica per Villa Torneamento per rilanciare la raccolta firme

Intanto la giornata a Villa Torneamento è stata l’occasione per rilanciare di nuovo la raccolta firme avviata proprio dal Comitato Bene comune. Sono già più di 400 quelle raccolte fino ad oggi.

«Continuare a farci sentire è l’unica arma che abbiamo – ha aggiunto Fraceti – per via Valosa dove la passata amministrazione avrebbe voluto costruire una palestra abbiamo raccolto le firme, ci siamo fatti sentire e abbiamo avuto ragione».

Monza, San Fruttuoso: assemblea pubblica per Villa Torneamento, gli interventi

Mauro Mantica, presidente del comitato, ha raccontato le vicende di Villa Torneamento dal Settecento a oggi. «A deturpare la cornice della villa ci sono le due aree dismesse che ancora si vedono: quella davanti per cui abbiamo ottenuto dall’amministrazione che venga abbattuto il fabbricato e che al suo posto resti verde pubblico e attrezzato, mentre per l’ex azienda in disuso accanto chiediamo che venga imposto un vincolo indiretto: quando il fabbricato sarà abbattuto vorremmo che venisse lasciato uno spazio di valorizzazione della villa, come è stato fatto dal lato opposto, quando hanno costruito la casa di riposo».

Ad aprire gli interventi è stato Edoardo Bressan, docente di storia all’Università degli studi di Milano, che ha introdotto l’incontro con una panoramica della storia del quartiere.