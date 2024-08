Monza, ruba alla Rinascente e aggredisce la sicurezza: arresto, condanna e foglio di via

Arrestato per una rapina in centro a Monza: aveva cercato di rubare alcuni capi di abbigliamento alla Rinascente e, una volta scoperto, ha aggredito gli addetti alla sicurezza nel tentativo di fuggire. Nei guai è finito un giovane di 22 anni, italiano e senza fissa dimora, preso in custodia dagli operatori della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Monza e della Brianza, nell’ambito dei servizi estivi per il controllo del territorio e alla prevenzione dei furti.

Monza: ruba alla Rinascente e aggredisce la sicurezza, 22enne cercava tre polo

Alla centrale operativa due chiamate in pochi minuti poco prima delle 18 di mercoledì 21 agosto: prima la segnalazione di una lite tra tre persone in largo Mazzini e poi la denuncia della direttrice del grande magazzino.

Il giovane aveva cercato di rubare tre polo di nota marca rompendo il dispositivo antitaccheggio. Il tutto fingendo di provarle nei camerini e, una volta indossate, di voler acquistare una tovaglietta pagandola in cassa.

Monza: ruba alla Rinascente e aggredisce la sicurezza, condannato a 8 mesi

Tutto bene, pensava, ma i suoi movimenti tra scaffali e camerini avevano già allertato gli addetti sicurezza che lo stavano tenendo d’occhio e l’hanno bloccato appena superata l’uscita. Da lì la colluttazione e la lite che ha richiesto l’intervento della polizia.

Il 22enne, con precedenti per danneggiamento aggravato, è stato giudicato per direttissima e condannato a 8 mesi di reclusione e 100 euro di multa, con pena sospesa. Nei suoi confronti emesso anche il foglio di via obbligatorio dal comune di Monza.